Гройсман анонсував нову програму забезпечення початкової школи сучасним обладнанням

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсує впровадження нової програми забезпечення початкової школи сучасним обладнанням. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня знань у навчально-виховному комплексі «Ерудит» у Києві.

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Гройсман підкреслив, що для уряду підтримка освіти є надзвичайно важливою. «Ми в минулому році підвищили на 50% заробітну плату вчителям. Я хочу, щоб ми повернули повагу до українського вчителя. В наступному році буде чергове підвищення заробітної плати для вчителів», - заявив він.

«Ми підрахували і впровадимо нову програму забезпечення початкової школи всім необхідним сучасним обладнанням для того, щоб першачки могли отримати якісні знання та стати успішними», - сказав прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на засіданні Кабінету міністрів, у рамках проведення освітньої реформи, було прийнято рішення виділити 1 млрд грн на модернізацію навчального процесу в початковій школі. За словами Гройсмана, фінансування має бути спрямовано на матеріально-технічне оснащення класів. Також уряд планує закласти в бюджет-2018 збільшення зарплати вчителів на 25%.