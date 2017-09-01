Голова Житомирської ОДА Гундич з робочою поїздкою перебуває в Ємільчинському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні із робочою поїздкою перебуває в Ємільчинському районі.

Читайте такожУ Житомирі представили нового начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Про це з місця події передає кореспондент УНІАН.

Також він огляне соціальні об’єкти, які будуються та реконструюються за кошти Державного фонду регіонального розвитку, та ознайомиться із роботою бюджетоутворюючих підприємств району.