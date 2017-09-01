Голова Житомирської ОДА Гундич з робочою поїздкою перебуває в Ємільчинському районі
12:47, 01 вересня 2017Суспільство
14 0
Під час поїздки керівник області вже взяв участь у святі Першого дзвоника у Ємільчинській загальноосвітній школі №1.
Гундич сьогодні із робочою поїздкою перебуває в Ємільчинському районі / ЖОДА
Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні із робочою поїздкою перебуває в Ємільчинському районі.
Читайте такожУ Житомирі представили нового начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Про це з місця події передає кореспондент УНІАН.
Також він огляне соціальні об’єкти, які будуються та реконструюються за кошти Державного фонду регіонального розвитку, та ознайомиться із роботою бюджетоутворюючих підприємств району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter