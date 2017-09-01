Злочин і страшна таємниця: HBO готує продовження серіалу "Справжній детектив" з володарем "Оскара"

Телеканал "HBO" анонсував продовження серіалу-альманаху "Справжній детектив". Про це повідомляє Deadline Hollywood.

Цього разу головна роль дісталася володарю Оскара Махершалі Алі, відомий в ролі серіалу "Картковий будиночок".

Режисерами сезону стануть Джеремі Солнье ("Катастрофа", "Зелена кімната") і Нік Піццолатто, режисер попередніх сезонів.

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Новий сезон розповість історію страшного злочину, вчиненого в окрузі Озарк, і таємницю, якій кілька десятків років. Дія розвернеться в трьох різних періодах часу. Махершал зіграє роль Уейна Гейса, детектива з Північно-західного Арканзасу.

"Нік написав по-справжньому видатний сценарій. З його амбітним баченням, Махершалой Алі і Джеремі Солнье ми раді представити нову частину "Справжнього детектива", - прокоментував продовження серіалу президент HBO Кейсі Блойс.

Сценарії до всіх епізодів напише Нік Піццолатто, однак в 4 епізоді з автором працюватиме Девід Милч, творець "Дедвуда".