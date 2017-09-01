Унікальне 3D-шоу під симфонічний оркестр: у центрі Одеси розпочався фестиваль світла

У центрі Одеси розпочався фестиваль світла Odessa Light Fest.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль розпочався 1 вересня близько 21.00 на Думській площі біля будівлі мерії. На площі проходить світломузичне мультимедійне шоу «Чотири сторони світла» («Четыре стороны света») - лазерне, світлове шоу.

Під акомпанемент Одеського естрадно-симфонічного оркестру, який виконував класичні композиції Петра Чайковського і твори сучасного композитора Джона Вільямса (автора музики до фільмів «Гаррі Поттер», «Зоряні війни», «Індіана Джонс» і багатьох інших), артисти представляють усі напрямки світлових технологій, які об'єднує в собі фестиваль.

На Думській площі і Приморському бульварі зібралося дуже багато людей.

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Як уточнили УНІАН у прес-службі мерії, на завершення відбудеться унікальне 3D-шоу під виступ симфонічного оркестру.

Фестиваль триватиме до 3 вересня, він буде проходити на Приморському бульварі, Думській площі, Театральній площі та в Стамбульському парку.

У ньому беруть участь медіа-артисти з 11 країн, які представлять 20 різних відеопроекційних шоу і постановок. Усі заходи фестивалю об'єднані ідеєю «Казка і реальність».

2 і 3 вересня в рамках фестивалю пройде Другий міжнародний конкурс відеомеппінга і віджеїнга. Він розгорнеться на фасаді міськради і познайомить з роботами професіоналів у сфері 2D і 3D.

Ще один майданчик Odessa Light Fest - Музей морського флоту - продемонструє взаємодію пісочних шоу і архітектури будівлі. Пісочні аніматори представлять свої шоу-програми на фасаді будівель, а медіа-артисти доповнять їх відео-історії спецефектами.

«Роботи будуть транслюватися циклічно, протягом усіх трьох днів фестивалю світла», - пояснили в мерії.

Фестиваль буде проходити щодня з 21:00 до 23:00.