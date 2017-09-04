На Житомирщині для журналістів та громадськості проведуть ряд актуальних семінарів та тренінгів

На Житомирщині для журналістів та громадськості проведуть ряд актуальних семінарів, тренінгів та конкурсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Запрошуємо до активності представників громадськості та ЗМІ. До вашої уваги пропонуємо тижневий огляд актуальних семінарів, тренінгів, програм, грантів та конкурсів», - сказано у повідомленні.

Так, бажаючим пропонують взяти участь у конкурсі статей про фермерів. Автори трьох кращих статей отримають наступні гонорари:1 місце – 2000 грн, 2 місце – 1000 грн, та 3 місце – 500 грн.

Також можна взяти участь у конкурсі заявок в рамках програми «Відкриті двері» для підтримки короткострокових ініціатив організацій громадянського суспільства. Цей конкурс проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією «Пакт». Розмір гранту тут складає до 20 тис. доларів.

Серед іншого, також в облдержадміністрації повідомляють про конкурс міні-грантів для створення молодіжних платформ у селах та містечках.

Максимальна сума міні-гранту тут складає 20 тис. грн

Детальніше про гранти та конкурси, а також про умови участі в них, можна дізнатися на сайті Житомирської обласної державної адміністрації.