Віртуальне золото може стати новою глобальною валютою

Віртуальне золото, або безготівкову монетарну систему, прив`язану до курсу тройської унції, можна розглядати як єдину реальну альтернативу доларові у ролі нової глобальної валюти, вважає директор департаменту міжнародної економіки Ради із зовнішніх відносин (Council on Foreign Relations) Бен Стайл (Benn Steil).

"Уряди, які мають право на друкування грошей та їх регулювання, завжди маніпулюють. Падіння довіри до долара, не кажучи вже про інші валюти, створює ймовірність появи золотого еквівалента або "цифрового золота", яка завжди може бути обмінене на золото реальне", - сказав Стайл в інтерв`ю РІА “Новости”.

Росія і Китай, а слідом за ними і кілька інших країн цього року висунули ідею переходу на розрахункову одиницю Міжнародного валютного фонду - спеціальні права запозичень (СДР) - замість долара.

СДР використовуються для регулювання сальдо платіжних балансів з прив`язкою курсу до вартості корзини з чотирьох провідних валют: долар США, євро, японської ієни і британського фунта стерлінгів.

"Будь-який перехід на нову монетарну систему супроводжуватиметься вкрай болісними процесами, включаючи кризи і соціальні потрясіння. Тому перехід від долара до корзини з чотирьох валют, які, по суті, також є друкованим папером, не має раціонального зерна, - вважає Стайл. - Уряд Китаю закликає ввести СДР, але чи можна уявити, що китайський фермер захоче збирати кошти в незрозумілих СДР, котрі рахує якийсь МВФ з штаб-квартирою у Вашингтоні?"

При цьому девальвації золота він не чекає, оскільки при застосуванні найвищих технологій і концентрації ресурсів в золотодобуванні, приріст золотого запасу в глобальному масштабі не може перевищити 6% в рік, вважає Стайл.

За оцінками експертів, в національних резервах, включаючи міжнародні фінансові організації, в 2005 році знаходилося близько 31 тисячі тонн золота.

"Віртуальне золото" кине виклик доларові всупереч волі урядів, і в першу чергу адміністрації США, які на законодавчому рівні перешкоджатимуть розширенню його обороту. Проте перехід в золото буде підтриманий ринками і приватними інвесторами, вважає експерт.

Поява "золотих банків", які кредитують і залучають депозити в золотому еквіваленті, він назвав поки що вузькою, але дуже динамічною щодо розвитку нішею на ринку.

Стайл скептично оцінює можливість появи нових резервних валют або заміну долара на євро, оскільки різнорідній Європі не вдасться проводити узгоджену політику забезпечення світової економіки своєю валютою за рахунок роздмухування бюджетного дефіциту, як це роблять США.

Криза також оголила вразливість російського рубля, послабивши його заявку на роль однієї з глобальних валют світу, вважає експерт. "Російський рубль виявився типовою сировинною валютою, курс якої безпосередньо залежить від цін на нафту і газ. Я думаю, криза різко вдарила по амбіціях рубля, що претендував на місце однієї з провідних валют світу на пікові нафтових цін".

Доля долара вразлива тільки перед політичними чинниками, а саме, якщо Китай припинить купувати американські бонди і почне їх скидати, ініціювавши таким чином тенденцію в глобальному масштабі. Китай, за його оцінкою, купує 30% всіх казначейських облігацій США, що, з урахуванням майже нульової прибутковості, він назвав "безкоштовним кредитуванням США".

Проте “почавши скидати бонд, Китай тим самим знецінить і власні активи", - зауважив експерт.

У валютних резервах Китаю знаходиться 1,5 трильйона доларів.

"Єдиний безпечний спосіб ослабити монозалежність від долара для Китаю - це накопичувати золото, не впливаючи на курс долара до євро. Я не буду здивований, якщо Китай почне різко накопичувати свої золоті резерви", - сказав Стайл.

Тенденція до послаблення залежності від долара зростатиме в світі, вважає експерт. Проте перехід на "віртуальне золото" як головну світову валюту він назвав можливим сценарієм в тому разі, якщо Мінфін США не продемонструє відповідальнішого підходу і не зможе відновити довіру до долара.

"Вкладення в золото може виявитися прибутковою справою, особливо в тому випадку, якщо ви вірите у те, що все інше в світі впаде", - вважає Стайл.