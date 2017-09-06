У Тернополі до кінця місяця відкриють фонтан довжиною 244 метри (фото)
12:03, 06 вересня 2017Суспільство
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Основна функція фонтану – забезпечення киснем води в озері. Це має допомогти уникнути цвітінню водойми.
Частина фонтану має 206 форсунок, струмінь води з кожної приблизно 9 метрів довжиною та висотою майже 4 метри / УНІАН
У Тернополі до кінця місяця відкриють фонтан довжиною 244 м.
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, наприкінці серпня у місті відкрили першу половину фонтану протяжністю 122 м.
Ця частина фонтану має 206 форсунок, струмінь води з кожної приблизно 9 метрів довжиною та висотою майже 4 метри.
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Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологію Олега Соколовського, основна функція фонтану – забезпечення киснем води в озері. Це має допомогти уникнути цвітінню водойми.
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