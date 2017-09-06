Як ви ставитеся до проблеми нерозмитнених вживаних іномарок в Україні? - опитування УНІАН

УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до проблеми нерозмитнених вживаних іномарок в Україні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 вересня 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух на вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна" у центрі Києва. Таким чином громадська організація "Авто Євро Сила" проводить акцію під гаслом "За доступне розмитнення кожному українцю".

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За словами організаторів акції, вони виступають за легалізацію всіх автомобілів з європейською реєстрацією, які вже завезені в Україну, тобто встановлення доступної ставки загальних платежів до бюджету. Також вони вимагають зняти обмеження на перепродаж автомобілів на єврономерах всередині країни.

Водночас акція спричинила величезні затори у столиці.

У свою чергу у ДФС повідомили, що наразі в Україні перебувають майже 64 тисячі незаконних авто на єврономерах.