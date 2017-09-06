Конфлікт через годинники з символікою МВС Росії в одеському готелі закінчився акцією спалення (фото, відео)

В Одесі, у чотиризірковому готелі "Континенталь", активісти помітили годинник з символікою РФ і написом "Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації". Про це повідомив місцевий активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

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"Хтось дуже розумний, з тих, хто в цьому готелі працює або є його власником, вирішили проявити своє зневажливе ставлення до України і повісити в холі на стіну годинник із символікою країни-агресора РФ і написом "міністерство внутрішніх справ російської федерації", - пише Стерненко.

Даний факт викликав обурення у активістів. Сергій пише, що годинник конфіскували і провели роз'яснювальну бесіду, бо "з'ясувалося, що персонал живе в іншій реальності і не знає про те, що РФ напала на Україну і веде неоголошену війну". Вони вирішили негайно спалити ці години. Стерненко додав, що охоронець бігав за ними й просив повернути годинник назад.

"Відомо, що Континенталь з самого початку існування орієнтований на російських туристів, тому думаю, такий "сюрприз" - далеко не останнє, що ми ще побачимо", - пише в завершенні одеський активіст.

Як повідомляв УНІАН, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, у Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. В коментарі до посту в соцмережі про знищення знаменитих портретів українських письменників, завданих під час Майдану, керівник магазину назвав ці графіті "типовим стріт-артом, що час від часу видаляють комунальні служби".