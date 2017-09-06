Військові знайшли у тушкованці будівельну рукавичку (фото, відео)
У ВМС відреагували на інцидент з тушкованкою для військових, проводять перевірку.
Військовослужбовці одного з батальйонів ВМС виявили в тушкованці робочу рукавичку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий Олег Андрієнко.
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"Ось яку тушкованку постачають до армії. У ній є всі потрібні вітаміни і навіть більше: робочі рукавички. Для повноти смаку", - йдеться у його повідомленні.
У прес-службі ВМС ЗСУ вже прокоментували інцидент й пообіцяли, що проведуть службову перевірку. "Була виявлена неякісна м'ясна консерва в єдиному екземплярі", - мілини у ВМС.
Нагадаємо, в травні в сухому пайку для українських військових знайшли зуби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляв колишній боєць АТО Сергій Турович.