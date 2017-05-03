У сухпайку для ЗСУ виявили зуби (фото)
15:55, 03 травня 2017Війна
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У сухпайку, який показав Турович, видно зуби.
Сухпайок, в якому знайшли зуби / facebook.com/s.turovych
У сухпайку для українських військових знайшли зуби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній боєць АТО Сергій Турович.
Він також оприлюднив фото сухпайка "Сніданок туриста", на якому у м'ясі чітко видно зуби.
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"Коли щодня читаєш про смерті й каліцтва, а потім тобі показують отаке, воно зриває дах. Я готовий впиватися в горлянки. Солдатський сухпай. "Сніданок туриста". Всередині якісь зуби. Зуби", - йдеться у його повідомленні.
Раніше позаштатний радник президента України Юрій Бірюков показував фото тарганів та хробаків у солдатській їжі у військовій частині Миколаєва.
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