У сухпайку для ЗСУ виявили зуби (фото)

У сухпайку для українських військових знайшли зуби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній боєць АТО Сергій Турович.

Він також оприлюднив фото сухпайка "Сніданок туриста", на якому у м'ясі чітко видно зуби.

Читайте такожБорщ і гречка з м’ясом: Міноборони представило нові сухпайки для військових (фоторепортаж)

"Коли щодня читаєш про смерті й каліцтва, а потім тобі показують отаке, воно зриває дах. Я готовий впиватися в горлянки. Солдатський сухпай. "Сніданок туриста". Всередині якісь зуби. Зуби", - йдеться у його повідомленні.

Раніше позаштатний радник президента України Юрій Бірюков показував фото тарганів та хробаків у солдатській їжі у військовій частині Миколаєва.