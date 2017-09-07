У Харкові пара розгулювала з наркотиками і зброєю (фото)

Під час патрулювання вранці 6 вересня на Олександрівському проспекті поліцейські побачили чоловіка та жінку, які помітно нервували і намагались уникнути зустрічі з правоохоронцями". Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції.

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"Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у жінки 6 пакунків з речовинами, схожими на наркотичні, 3 пакети з таблетками червоного кольору і 2 згортки з речовиною, схожою на мак. У чоловіка - згорток з речовиною зеленого кольору, а також предмет, схожий на пістолет", - розповіли в Управлінні.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Обставини з'ясовуються.