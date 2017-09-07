У Харкові пара розгулювала з наркотиками і зброєю (фото)
Поліцейські виявили у жінки 11 згортків з різними речовинами, а у чоловіка - пістолет.
Під час патрулювання вранці 6 вересня на Олександрівському проспекті поліцейські побачили чоловіка та жінку, які помітно нервували і намагались уникнути зустрічі з правоохоронцями". Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції.
Читайте такожЗабирали паспорти і примушували працювати на будівництві: на Дніпропетровщині з "реабілітаційних центрів" звільнили 87 осібВони не змогли відповісти на питання поліцейських, чи є у них при собі заборонені предмети.
"Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у жінки 6 пакунків з речовинами, схожими на наркотичні, 3 пакети з таблетками червоного кольору і 2 згортки з речовиною, схожою на мак. У чоловіка - згорток з речовиною зеленого кольору, а також предмет, схожий на пістолет", - розповіли в Управлінні.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу.