Одеські студенти-археологи знайшли мотику з оленячого рогу, якій 7 тисяч років (фото)

Цінний артефакт виявили учасники археологічної експедиції Одеського університету Мечникова і археологічного музею на багатошаровому пам'ятнику Млинова Круча, що поблизу села Сабатинівка на Південному Бузі.

Мова йде про мотику, яка чудово збереглася, зроблену з оленячого рогу в часи неоліту (приблизно 7 тисяч років тому). Її знайшли студенти другого курсу історичного факультету ОНУ Михайло Самофатов і Ганна Жиленко, повідомив «Думській» керівник експедиції, кандидат історичних наук Дмитро Кіосак.

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За словами вченого, знаряддя праці не з каменю взагалі рідкісна знахідка на пам'ятниках епохи неоліту, але в цьому випадку має значення насамперед стан мотики. Завдяки йому, археологи зможуть точніше датувати шар, який вивчають.

Як розповіли самі студенти, знахідка була в найменш перспективному квадраті пошуку і спочатку прийняли мотику за звичайну кістку.