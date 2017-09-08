У Первомайському Харківської області з храму вкрали золото і срібні вироби (фото)

7-го вересня в чергову частину поліції зателефонував 21-річний син настоятеля храму Ікони Казанської Божої Матері. Він повідомив, що вночі невідомі викрали з приміщення золото і срібні вироби. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Харківської області.

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"Охоронець пояснив, що швидше за все зловмисники пробралися в храм під час вечірньої служби і піднялися на верхній поверх, де залишилися до закриття храму. Вранці він побачив, що вікно, розташоване над входом, відкрито, а з нього висить канат. З місця події вилучено відбитки пальців і речові докази. Загальна вага та сума викраденого встановлюється", - розповіли в поліції.

У поліції дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").