Скандальний владика Лаври відвідав Ukrainian Fashion Week і розповів про свої модні уподобання (відео)
15:22, 08 вересня 2017Суспільство
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Сам Павло говорити про свого дизайнера - спочатку не хотів, але потім зізнався, що давно підтримує українського виробника.
Скандальний владика Павло відвідав Ukrainian Fashion Week і прокоментував сучасні тенденції в моді /
Настоятель Києво-Печерської Лаври владика Павло разом зі своїми помічниками прийшов на Ukrainian Fashion Week подивитися на останню колекцію Олени Голець.
Владика прийшов на показ разом зі своїми помічниками / УНІАН
Виявляється, сама вона шиє для скандального владики світський одяг і навіть купує йому взуття.
Сам Павло говорити про своєго дизайнера - спочатку не хотів, але потім зізнався, що давно підтримує українського виробника.
Владика розповів про свої модні уподобання / УНІАН
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що владика УПЦ МП Павло продає свій маєток під Києвом за 34 мільйони гривень. Він записав звернення до громадськості, де пожалівся на журналістів, які "не дають проходу" митрополиту на територію Лаври.
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