Може статися непоправне: батько Гриба розповів про фатальні наслідки тримання сина в російському СІЗО без ліків

Ігор Гриб, батько утримуваного в слідчому ізоляторі в російському Краснодарі 19-річного українця Павла Гриба, заявляє, що утримання його сина без ліків може призвести до фатальних наслідків. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

«Я написав звернення всім, додав документи про важкий стан здоров’я, про потребу в нагляді, медикаментах, небезпеку утримання, що це може призвести до фатальних наслідків. Кожен день перебування там, без знущань і побиття, може призвести до фатальних наслідків», – сказав він.

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«Ми переживаємо, що з дитиною може статися непоправне. І там ніхто не зможе надати йому допомогу – може бути крововилив», – додав Ігор Гриб.

Адвокат Андрій Сабінін сьогодні заявив, що його не пустили в СІЗО в Краснодарі до його підзахисного українця Павла Гриба. Це також підтвердив батько затриманого українця Ігор Гриб.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

За словами Гриба, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. В Гомелі батько з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла під вартою у спецустановах в цій країні.

Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники.

7 вересня Гриб-старший повідомив, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що українським дипломатам доручено отримати доступ у СІЗО в Краснодарі до Павла.