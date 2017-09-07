Зниклий у Білорусі син українського офіцера перебуває у російському СІЗО

Зниклий 24 серпня у Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває у слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ). Про це кореспонденту УНІАН повідомив його батько, офіцер запасу Ігор Гриб.

За його словами, цю інформацію він отримав від Міністерства закордонних справ України.

“Мені повідомили, що він перебуває у Краснодарі у слідчому ізоляторі № 5. Мені це повідомили у Міністерстві закордонних справ”, - сказав Гриб.

Також він додав, що першочергово має намір відвідати свого сина. “Ми будемо боротися за нього, провідати потрібно”, - сказав Гриб.

Читайте такожАдвокати зниклого українця Гриба допускають, що його можуть катувати

Як повідомляв УНІАН, 19-річний Павло Гриб зник на території Білорусі 24 серпня. Він поїхав до Гомеля на зустріч з громадянкою Росії, з якою познайомився у соцмережах і яка теж прибула до Гомеля.

Офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Те саме підтвердили й українські прикордонники.

За неофіційною інформацією, Павло був затриманий у зв’язку з перебуванням у розшуку, у який його оголосила ФСБ РФ нібито за підозрою у тероризмі.