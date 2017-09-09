Горган виплатив 600 тисяч гривень стипендій кращим спортсменам Київщини

Голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Олександр Горган вручив стипендії кращим спортсменам і тренерам регіону в розмірі до 20 тисяч гривень. Про це керівник області заявив під час урочистого заходу з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні.

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Нагороди від губернатора отримали найбільш гідні представники різних видів спорту: Андрій Яценко (вільна боротьба), Іванна Березовська (сумо), Аліна Шух (легка атлетика), Іван Семикін (веслування на байдарках і каное), паралимпийки Олександра Кононова (лижні гонки і біатлон), Наталія Езловецкая (легка атлетика) та інші спортивні таланти Київщини.

"Стипендії у розмірі від 4,5 до 20 тисяч гривень виплачено 61 спортсмену і тренеру в залежності від рівня досягнень. На жаль, ці стипендії не зможуть кардинально поліпшити ситуацію зі станом спорту в області, але це реальна і відчутна підтримка наших спортсменів вже сьогодні. Зі свого боку, ми робимо ряд кроків, щоб поступово поліпшити стан справ в регіоні. Починаючи від цих стипендій і продовжуючи перевіркою стану об'єктів спортивної і соціальної інфраструктури. І незважаючи на важке економічне становище, спорт необхідно розвивати", – запевнив Олександр Горган.

При цьому Горган підкреслив, що об'єкти спортивної інфраструктури нарівні зі школами, садочками та лікарнями не будуються і не ремонтуються в повному обсязі не лише через економічну кризу, але і через корупційні схеми та крадіжки на обласному рівні.

"За результатами перевірки ми з'ясували, що через розкрадання сотень мільйонів гривень бюджетних коштів в області не відремонтовано десятки лікарень, шкіл, садків та парків. На всі ці об'єкти виділили гроші, які були просто вкрадені у жителів області. Ми щільно співпрацюємо з силовими органами, щоб за всіма результатами нашої перевірки люди, вину яких буде доведено у встановленому законом порядку понесли відповідальність", – заявив Олександр Горган.