Лічильник крутиться: Луценко розповів про облік хабарників на сайті ГПУ

На сайті Генпрокуратури України встановлено лічильник, який в режимі он-лайн обліковуватиме виявлені факти хабарництва та інших корупційних злочинів, а також кількість переданих до суду відповідних справ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Вчора, поки був у відрядженні в Миколаєві, лічильник прокрутився на три позиції: на хабарі у 7 тисяч доларів були затримані - голова Горохівської РДА, голова райради та начальник відділу Держгеокадастру Горохівського району Волинської області. Сьогодні станом на 13.00 лічильник показує вже на дев'ять більше", - написав генпрокурор.

Серед них, зазначає Луценко, депутати селищної та обласної рад, а також двоє посадовців КМДА – завідуючого господарством КП "Госпкомобслуговування" та начальника Управління адміністративного та господарського забезпечення КМДА. Останніх затримано в рамках спільних з мером Києва дій по протидії корупції.

Також він додав, що через дві години там додався одинадцятий затриманий - освітянин з Донеччини за хабар у 8 тисяч гривень.

"Загальна сума хабарів облікованих нами хабарників за ці неповні два дні – 74 000 грн та 10 500 доларів. Лічильник хабарників крутиться, ми працюємо!", - підсумував Луценко.