Угорські депутати вперше відвідали зону АТО і лінію фронту (фото)

Угорські депутати Аттіла Петнехазі та Ярослава Хортяні, а також бізнесмен Золтан Хорват у супроводі посла України в Угорщині Любові Непоп відвідали місто Волноваха і лінію фронту. Про це посол України написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, візит відбувся 9 вересня, у суботу.

Читайте такожУ Волновасі від вибуху гранати загинув чоловік"В цей день разом з угорським бізнесменом Золтаном Хорватом та депутатами угорського парламенту Аттілою Петнехазі, який є членом міжпарламентської групи дружби Україна-Угорщина, та Ярославою Хортяні, яка є також речником української громади в угорських Державних зборах, заступником голови Світового конгресу ккраїнців та головою Європейського конгресу українців, відвідали місто Волноваха", - написала Непоп.

Посол розповіла, що головною метою візиту було відкриття сучасного дитячого майданчика європейського зразка, який був побудований на кошти, зібрані з ініціативи Золтана Хорвата.

Крім того, члени угорської делегації поклали квіти до пам'ятника жертвам атаки російсько-терористичних військ, які 13 січня 2015 року обстріляли рейсовий автобус, вбивши 12 мирних мешканців, а також вшанували пам'ять 18 українських військовослужбовців 51-ої окремої механізованої бригади, які загинули від рук терористів 22 травня 2015 року.

"І ще один надважливий елемент візитудо Волновахи 9 вересня 2017 року - поїздка на КПВВ "Новотроїцьке" та до останнього українського блокпосту, за яким починається тимчасово непідконтрольна Україні територія" - повідомила Любов Непоп.