П'ять районів Донецької області залишаються без води - ДСНС

П'ять районів Донецької області, в яких проживають близько 390 тисяч осіб, залишаються без водопостачання. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У відомстві нагадали, що 8 червня в результаті бойових дій в Ясинуватському районі поблизу с. Василівка непідконтрольної території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі. Це призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, який забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній українській владі території: Карловську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

"Станом на 7:00 10 червня водопостачання населення (близько 388 тисяч осіб) в 5 районах області (Покровський, Селідовський, Волноваський, Добропільський та Мар'їнський - УНІАН) здійснюється погодинно з 21 резервного резервуара загальною ємністю 61 тисяча кубометрів", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що при погодинній подачі води можливість забезпечення населення водою може становити 3-4 доби.

Разом з тим, наголошується, що вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умови безпеки для ремонтників.