У Вінниці на день міста відкрили сквер Ліверпуль із композицією легендарних "The Beatles"

9 вересня вінничани святкують 654-й День народження Вінниці. Одним з сюрпризів для городян та гостей міста став сквер Ліверпуль, де встановлено композицію легендарній «ліверпульській четвірці». Відтепер у центрі міста вінничан та туристів зустрічатимуть Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон та Рінго Старр на фоні їхньої знаменитої субмарини. А з футуристичних ліхтарів, в які вмонтовані динаміки, із певною періодичністю лунатимуть їх пісні.

Разом з вінничанами новий сквер відкрили Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та Голова Верховної Ради Андрій Парубій, які сьогодні приїхали до Вінниці на свято Дня міста.

Міський голова Сергій Моргунов коротко розповів керівникам держави про те, як ця ідея реалізовувалась, після чого усі із задоволенням зробили фото.

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У день відкриття Ліверпулю тут додатково до стаціонарної композиції «Бітлів» на фоні жовтої субмарини створили ще дві спеціальних фотозони. Одна з них відтворює наживо чи не найпопулярніше і найбільш впізнаване фото гурту – обкладинку їх музичного альбому «Abbey Road» 1969 року. Коли «ліверпульська четвірка» йде по пішохідному переходу лондонської вулиці Еббі-роуд. Для максимальної ідентичності із цим фото, у Вінниці організатори Дня міста навіть знайшли і розмістили поблизу фотозони білий «Фольксваген Жук» та англійське таксі «кеб». Поблизу переходу вінницького Ліверпулю перехожих сьогодні протягом дня зустрічає констебль. Друга додаткова фотозона – теж ця сама обкладинка у 3D-зображенні.

Усі бітломани сьогодні можуть протягом усього дня насолоджуватись піснями улюблених музикантів у виконанні кавер-гурту львівського фан-клубу Beatles «THE BEATLEVS». А також вінничанина, суперфіналіста популярного вокального шоу «Х-фактор» Богдана Совика та гурту «OWL».

Приїхав сьогодні до Вінниці і спеціальний гість – посол музею The Beatles в Ліверпулі та керівник Черкаського Бітлз-клубу Сергій Радченко. Коли 1 травня 2015 року музею виповнилося 25 років, було вирішено влаштувати конкурс для обрання 25 послів музею у світі. В якому взяли участь більше ніж 800 претендентів із 52 країн. Сергій став один із переможців.

Обов’язки посла музею дуже прості – пропагувати надбання «The Beatles». Тож усі вінницькі шанувальники творчості легендарних «Бітлів» сьогодні, у День міста, мають унікальний шанс дізнатись про «ліверпульську четвірку» багато нового і цікавого. ​