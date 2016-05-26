У Вінниці відкрився Центр підтримки учасників АТО та їхніх сімей

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради сьогодні відбулось відкриття центру, який об’єднав волонтерів, однодумців та сконцентрував великий спектр послуг, яких потребують військові на фронті та демобілізовані бійці.

У Центрі АТОвці зможуть отримувати консультації та допомогу в оформленні необхідних документів для отримання пільг, передбачених законів. Тут працюватимуть юристи та психологи, а також call-центр. Плануються також проекти для дітей воїнів АТО.

У приміщенні є два конференц-зали – малий і великий, де можна проводити зустрічі, тренінги, психологічні групові заняття та різні заходи. Працюватиме також «кухня Мольфара».

Крім того, у Центрі організований збір гуманітарної допомоги для військових та її відправка у зону АТО.

Для створення центру Вінницька міська рада виділила 1,3 млн грн, які направлені на проведення капітального ремонту приміщення, ще 108 тис грн – на оплату комунальних послуг під час роботи Центру.

Міський голова Сергій Моргунов, який взяв участь у відкритті Центру, сказав, що якби не волонтери й небайдужі люди, яких підтримали депутати міськради та підприємці, то такого Центру у місті не було б. «Стіни, вікна, все решта – це не головне. Найголовніше люди, які працюють на волонтерських засадах, які будуть надавати допомогу тим, хто її потребує, які направлять допомогу хлопцям в АТО, щоб тут було мирне небо», - сказав мер Вінниці.

Відвідав відкриття центру й міський голова Дніпра Борис Філатов, він висловив побажання, щоб новостворений Центр став місцем, яке об’єднає усіх вінницьких волонтерів. «Дніпро окрім того, що це батьківщина добровольчого руху, він ще й потужний центр волонтерського руху, і мені боляче дивитись на те, що між собою волонтери часто не можуть знайти порозуміння, конкурують, люди всі пасіонарні, активні, і мені б хотілось, щоб хоча б у Вінниці, у цьому Центрі була точка кристалізації, щоб тут був дім для всіх волонтерів, і щоб всі вони діяли, як єдиний кулак», - сказав Філатов.

Ініціатор створення у Вінниці цього центру волонтер Юлія Вотчер повідомила, що на сьогодні у цьому центрі вже реалізується 6 проектів. «З півоберта за дуже короткий час із розвалених підвальних чорних стін зробили капітальний ремонт, і зараз у цьому Центрі знайшли прихисток, велику творчу площадку, шість проектів. Всі вони направлені на те, щоб зберегти життя воїнів, трохи полегшити ситуацію, а також на допомогу тим, хто повернувся, і вже виконав свою місію. Часто-густо вони повертаються з пораненими душами і порваними тілами, і, звичайно, вони заслужили від нас відповідної поваги і шани», - переконана Вотчер.

Довідка УНІАН. ГО «Мольфар» та її керівник Юлія Вотчер відомі на всю Україну завдяки своїй активній волонтерській діяльності, яка розпочалась ще з Євромайдану. Під час Революції Гідності вони організували госпіталь в «Українському домі», який приймав перших поранених під час розстрілу учасників протесту на Майдані у Києві. Після початку російської агресії Юлія Вотчер з однодумцями Володимиром Маєвським та Миколою Поничем створили ГО «Народна перемога» та започаткували проект «Мольфар» й у січні 2016 року цю громадську організацію було перейменовано на «Мольфар».

Наразі, силами волонтерів «Мольфару» налагоджена регулярна допомога бійцям, що боронять Україну від російських агресорів на передових позиціях по всій лінії фронту на Донбасі. Це військове спорядження, маскування та амуніція, продукти харчування від «Кухні Мольфара», дитячі малюнки із моральною підтримкою військовим, медичне обладнання для військових госпіталів на передовій, системи відеоспостереження, що дозволяють «бачити» дії агресорів на відстані до 10 км. «Мольфар» також надає військовим безкоштовну «хмарну» медико-інформаційну допомогу та проводить психологічну роботу демобілізованими та з сім’ями військових.

ГО «Вінницький союз учасників АТО» очолює Роман Смішний, у минулому – один з кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Він був заступником командира другої десантно-штурмової роти 90 окремого аеромобільного батальйону.