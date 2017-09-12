Член "Партії ветеранів Росії" засвітився із Саакашвілі під час "прориву" (фото)

Пособника РФ Олексія Цибка, колишнього мера Сміли Черкаської області, називають одним з організаторів прориву Міхеїла Саакашвілі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст "Миротворця" Мирослав Олешко.

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"Одним з організаторів прориву Саакашвілі через український кордон був Олексій Цибко - колабораціоніст, зрадник, пособник Росії", - йдеться у його повідомленні, до якого прикріплене відео з Цибком.

"Зараз він - активний прихильник великої Росії, їздить до РФ, навіть вступив до "Партії ветеранів Росії", регулярно ходить на росТБ", - йдеться в повідомленні Данила Яковлєва.

Нагадаємо, в березні 2016 року депутати міськради Сміли оголосили імпічмент Олексію Цибку.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 вересня, позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли їх" на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.