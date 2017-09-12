Журналісти показали сепаратистську літературу у книгарні Ради (відео)

У книжковому магазині парламенту можна купити сепаратистські книги. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Найпопулярніший тут - партійний обкомівець, заступник відділу пропаганди у радянський час Георгій Крючков. Тут, на парламентській вітрині, щонайменше його три книги. Головна тематика книг - непозбувна туга за "совєтами".

Іноді він пише у співавторстві з найвідомішим українофобом - Дмитром Табачником. Праці колишнього міністра освіти Табачника й досі, після втечі, нарозхват у парламентській книгарні.

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"Родзинка" книгарні - праці ідеолога "ДНР" Володимира Корнілова. Він тісно пов'язаний з депутатом російської Держдуми Костянтином Затуліним, також він - старанний та послідовний "адвокат" російської агресії на Донбасі. Наразі Корнілов у Голландії, звідки усіляко дискредитує Україну.

"Не вистачає хіба що книги "Факел Новороссии" терориста Павла Губарєва", - підсумували журналісти "Грошей".

Раніше ЗМІ писали, що Рада витратила 1,3 млн грн на перенесення стаціонарної експозиції "Прапор України". Роботи з його перенесення з другого поверху на сходи між першим та другим поверхом парламентських кулуарів у документах провели як "капітальний ремонт та реставрацію"ml