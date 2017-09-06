"Капітальний ремонт" в Раді: на експозицію українського прапора витратили понад мільйон (фото)

Верховна Рада витратила 1,3 млн грн. на перенесення стаціонарної експозиції "Прапор України". Це випливає з тендерної документації, яка розміщена на сайт публічних закупівель Prozorro.

Роботи з перенесення прапору з другого поверху на сходи між першим та другим поверхом парламентських кулуарів по документах провели як "капітальний ремонт та реставрацію", пише "Українська правда".

При цьому дерев’яну експозицію замінили на мармурову Також у документах йдеться, що герб з позолотою коштував 18,1 тисячу гривень.

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Участь у тендері брала лише одна фірма - ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження". Протокол погодження договірної ціни зі сторони Верховної Ради підписав перший заступник керівника Апарату ВРУ – керуючий справами Петро Боднар.

Власник фірми Ярослав Граужис у 6-му скликанні був помічником депутата-регіонала Юлії Ковальової.

23 серпня у День Прапору стаціонарну експозицію "Прапор України" у Верховній Раді відкрив Андрій Парубій.