Голова Житомирської облдержадміністрації Гундич провів особистий прийом громадян

Сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич провів особистий прийом громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, одинока мати, жителька міста Житомира, звернулася до Гундича з питанням щодо надання допомоги у придбанні слухового апарату для 14-річного сина. Дитині необхідний слуховий апарат марки Siemens, вартість якого - понад 100 тис. грн. Апарат, яким сьогодні користується хлопець, вже не підходить, і через це у нього виникають проблеми із мовою та спілкуванням із однолітками.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА Гундич призначив нового начальника управління екології та природних ресурсів

Гундич пообіцяв допомогти. «З нашого боку ми вам допоможемо максимально – дитина має жити повноцінним життям. Прийоми громадян і проводяться, для того, щоб допомагати жителям області», – сказав він.

"Крім цього, до керівника Житомирщини звертаються люди щодо вирішення земельних питань, допомоги на лікування дітей і дорослих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Усі інші звернення направляються для оперативного вирішення відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації",- зазначають в ОДА.

Для того, аби потрапити на особистий прийом до голови ОДА Гундича, необхідно залишити свої координати та проблемне питання у відділі роботи із зверненнями громадян Житомирської облдержадміністрації за тел.: ( 0412) 47-50-04 або за адресою м. Житомир, майдан Корольова, 1. Після цього буде визначено дату зустрічі.