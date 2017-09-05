Керівників громад Житомирщини просять прискоритися з проектами розвитку інфраструктури

Об’єднані територіальні громади Житомирщини мають прискорити подачу проектів на реалізацію за кошти субвенції на розвиток інфраструктури.

На цьому наголосив сьогодні, 5 вересня, під час наради з керівниками об'єднаних територіальних громад голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА.

«Держава дає ресурси для розвитку громад, для покращення рівня життя людей. Виходить, що ми ці кошти не використовуємо, а отже – вони нам не потрібні. Таким чином ви підставляєте один одного. Чим більше коштів ми будемо повертати у державу, тим менше з кожним роком ви будете отримувати», – наголосив Гундич.

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За словами директора містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Житомирської ОДА Романа Щебетова, 27 громад Житомирщини вже отримали висновки облдержадміністрації на 170 проектів загальною вартістю 127,4 млн грн. Однак 5 громад на сьогодні не подали жодного проекту. Це Городницька, Чижівська, Високівська, Квітнева та Вільська об'єднані територіальні громади.

Голова ОДА закликав керівників громад активніше працювати і створити пакет проектів на найближчий час.

«Коли я дивлюсь на тих, хто не подав проекти, то це здебільшого ті громади, які були створені останніми. Але ви звикайте, готуйтеся на наступний рік, адже вам потрібно буде і надалі подавати проекти. Це розвиток ваших громад і наглядний позитивний результат об’єднання», – зазначив Гундич.