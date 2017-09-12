"Від сексі-блондинки не залишилося й сліду": голлівудська актриса неприємно здивувала новою зачіскою (фото)

Актрису папараці підловили на вулицях Нью-Йорка, і виглядала Стюарт дещо дивно. Від сексі-блондинки більше не залишилося й сліду, тепер її волосся отримали інший, більш натуральний відтінок, який виглядає не дуже красиво, пише ТСН.

Крістен Стюарт це не бентежить, в такому вигляді вона навіть прийшла на одну з кінопрем'єр в Нью-Йорку. Більш того, одягла в той вечір шкіряну міні-спідницю з розрізом і піджак у клітинку, з-під якого визирали розстебнута біла сорочка і нижня білизна.

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Актриса явно хотіла привернути до себе увагу, і їй, треба зазначити, це вдалося.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери опублікували інтимні фото Стюарт.