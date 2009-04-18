МВФ дасть Мексиці 47 млрд дол.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив надання Мексиці кредитної лінії у розмірі 47 млрд дол., передає Reuters. У повідомленні фонду зазначається, що кошти будуть виділені в рамках міжнародної програми підтримки країн, що розвиваються.

На квітневому саміті "великої двадцятки" (G20) в Лондоні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, голови провідних економік світу домовилися виділити на боротьбу з світовою кризою близько 1 трлн дол. З них 500 млрд дол. підуть на фінансування кредитних програм МВФ.