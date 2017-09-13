У Дніпрі мешканці п'яти будинків дві доби страждали від сигналізації припаркованого авто (відео)

17:39, 13 вересня 2017
Суспільство
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З'ясувалося, що авто не належить жодному з місцевих жителів.

У Дніпрі мешканці п'яти будинків дві доби страждали від сигналізації припаркованого авто. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Патрульні викликали тричі, втім, вони лише розводили руками. Два дні і дві ночі в будинках люди не могли спати і ковтали пігулки від головного болю. З'ясувалося, що авто не належить жодному з місцевих жителів.

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Теги: #авто в Дніпрі#сигналізація авто в Дніпрі