У Дніпрі мешканці п'яти будинків дві доби страждали від сигналізації припаркованого авто (відео)
17:39, 13 вересня 2017Суспільство
3 0
З'ясувалося, що авто не належить жодному з місцевих жителів.
У Дніпрі мешканці п'яти будинків дві доби потерпали від сигналізації припаркованого авто
У Дніпрі мешканці п'яти будинків дві доби страждали від сигналізації припаркованого авто. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Патрульні викликали тричі, втім, вони лише розводили руками. Два дні і дві ночі в будинках люди не могли спати і ковтали пігулки від головного болю. З'ясувалося, що авто не належить жодному з місцевих жителів.
Читайте такожЛікарі розповіли про стан моделі, постраждалої унаслідок вибуху на Бессарабці
Раніше в Запоріжжі біля офісного будинку прогримів вибух.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter