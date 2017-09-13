У Запоріжжі біля офісної будівлі стався вибух - поліція

У Запоріжжі близько 22-ї години стався вибух біля офісної будівлі, розташованої по вулиці Патріотичній. Інформацію про інцидент підтвердили у прес-службі Національної поліції регіону, пише Радіо Свобода.

«Постраждалих немає. Виїхала вибухо-технічна служба та слідчо-оперативна група. Встановлюють обставини інциденту», – повідомила речниця головного управління Нацполіції в Запорізькій області Катерина Людвик.

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Із тією ж офісною будівлею на вулиці Патріотичній уже стався схожий інцидент у ніч із 3 на 4 вересня 2015 року. Тоді внаслідок вибуху було пошкоджено перекриття даху будівлі. Поліція розслідувала ту подію за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (особливо злісне хуліганство).

У будівлі, біля якої стався вибух, раніше був офіс впливового місцевого бізнесмена Євгена Анісімова, який нині перебуває не в Україні.