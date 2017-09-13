Педагогічний скандал у Кропивницькому: мати хлопчика звинуватила виховательку в побитті дитини

Микита досі погано спить і часто скрикує по ночах. Мама каже, що це відбувається з сином після того, як вихователька покарала його за непослух.

Читайте такожУ Чернівцях троє дітей втекли з дитсадка і розгулювали вулицеюКоли мати побачила у дитини подряпини та синці, викликала поліцію. Слідчий призначив судово-медичну експертизу. За її результатами у Микити визначили легкі тілесні ушкодження: розірвана слизова у роті і подряпане тіло.

У репортажі ТСН дитина розповідає, що вихователька засунула йому в рот кепку, а потім лопатку з піском.

Забираючи дитину з садка, мати помітила зсадини на обличчі малюка і відразу звернулася до завідуючої - та сказала що діти почубилися.

Вже дома жінка побачила, що спина сина в синцях і подряпинах. Мати показує запрану футболку дитини і підкреслює, що на шортах кров не побачили.

У свою чергу освітяни свою провину заперечують, але розслідування призначили. Коментувати ситуацію вони відмовляються, посилаючись на це розслідування. Тим часом, вихователька досі працює з дітьми.

Поліція вже почала своє розслідування, в рамках якого допитають працівників садка та дітей, звісно, з дозволу батьків.

Однак навіть якщо провина виховательки буде доведена їй загрожує лише штраф.