"Пішов геть, доки ще не отримав": у Чернівцях вихователька дитсадка дала хлопчику ляпаса (відео)

У Чернівцях вихователька дитячого садочка била хлопчика по обличчю - так вона нібито навчала дитину ходити до туалету. Відповідне відео на YouTube-каналі опублікував користувач із ніком man weisst wer.

Інцидент стався у садочку №45. Як можна почути на відео, після ляпаса жінка сказала: "Пішов геть, доки ще не отримав".

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Інші діти з цього садка запевняють, що жінка била так усіх, "а потім казала, що вона так грає з їхніми щічками", передає ТСН.

Пізніше заступник начальника управління освіти міської ради Ніна Вітковська заявила, що виховательці оголосили догану та звільнили її з посади.

"Під час проведеного розслідування взято пояснення в.о. завідувача ДНЗ, вихователя, проведено зустріч адміністрації дошкільного закладу з батьками дитини. За результатами розслідування за неналежне виконання посадових обов'язків, недотримання правил педагогічної етики вихователю оголошено догану", - цитує її прес-служба Чернівецької міськради.

Та автор відео у коментарях на каналі YouTube стверджує, що зборів з батьками не було.

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