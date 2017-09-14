Кримські татари у відрах принесли 140 кілограмів монет для сплати штрафів окупаційній владі

Кримські татари на анексованому півострові принесли у відрах 140 кілограмів монет для сплати штрафів окупаційним судовиконавцям у Бахчисараї, пише ТСН.

За інформацією видання, люди зібрали гроші для сплати штрафу Заремою Умеровою, якій у липні «суд» на півострові призначив штраф у розмірі 300 тисяч рублів (135 тисяч гривень – ред.) за проукраїнські пости в соцмережах.

Читайте такожДерждеп США засудив безпідставний вирок Чийгозу

Активісти зібрали штраф монетами номіналом по 10 рублів та кількома відрами та мішками сплатили перший штраф. Судовиконавці окупаційної влади не очікували такого повороту подій та не знали, як порахувати таку кількість монет. Спеціальної машинки не знайшли, тож змушені були робити це вручну.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство закордонних справ Франції закликає Російську Федерацію звільнити усіх громадян України, затриманих з порушенням міжнародного права.

"Після понад трьох років незаконної анексії Криму Росією ситуація з дотриманням там прав людини, у першу чергу татарської спільноти, продовжує викликати занепокоєння. Вирок, винесений 11 вересня Ахтему Чийгозу, заступнику голови Меджлісу – традиційного представницького органу кримських татар, є сумною ілюстрацією цього", - йдеться у повідомленні.