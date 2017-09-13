Франція закликає РФ звільнити всіх українців, затриманих з порушенням міжнародного права

Міністерство закордонних справ Франції закликає Російську Федерацію звільнити усіх громадян України, затриманих з порушенням міжнародного права. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства Франції в Україні з посиланням на брифінг, який сьогодні відбувся у зовнішньополітичному відомстві цієї країни.

Читайте такожМеркель: ЄС скасує санкції проти РФ, коли на сході України буде мир"Після понад трьох років незаконної анексії Криму Росією ситуація з дотриманням там прав людини, у першу чергу татарської спільноти, продовжує викликати занепокоєння. Вирок, винесений 11 вересня Ахтему Чийгозу, заступнику голови Меджлісу – традиційного представницького органу кримських татар, є сумною ілюстрацією цього", - йдеться у повідомленні.

"Франція та її європейські партнери вважають заборону російською владою діяльності Меджлісу з квітня 2016 року порушенням прав кримських татар. Тому ми закликаємо до звільнення всіх осіб, затриманих у порушення міжнародного права. Нагадуємо, що згідно з резолюцією 71/205 Генеральної Асамблеї ООН, недержавні організації, регіональні та міжнародні механізми моніторингу прав людини повинні мати безперешкодний доступ на всю територію України, включаючи Крим та Севастополь", - наголошується у повідомленні.

"Франція також нагадує, що не вважає легітимними ані організацію, ані результати регіональних виборів, проведених у Криму 10 вересня фактично існуючою там владою. Вона залишається відданою повному відновленню суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів", - сказано в повідомленні.