Журналісти з'ясували, як шахраї виселяють пенсіонерів з їхніх квартир (відео)
12:04, 19 вересня 2017Суспільство
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Пенсіонери через безвихідь погоджуються на "довічне утримання" та в результаті опиняються на вулиці.
У нахабній схемі, яку викрили журналісти, продають не молодих і красивих, а старих, самотніх і немічних / Кадр з відео 1+1
Журналісти програми "Гроші" викрили схему, за якою шахраї обманюють самотніх і немічних пенсіонерів, полюючи на їхні квартири. Микола Мартинов, голова ради ветеранів Києва, зробив сенсаційне зізнання - члени його організації причетні до зникнення пенсіонерів.
У сюжеті досліджується, як старці віддають свої квартири в обмін на довічне утримання, та що з цього мають.
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