Журналісти з'ясували, як шахраї виселяють пенсіонерів з їхніх квартир (відео)

Журналісти програми "Гроші" викрили схему, за якою шахраї обманюють самотніх і немічних пенсіонерів, полюючи на їхні квартири. Микола Мартинов, голова ради ветеранів Києва, зробив сенсаційне зізнання - члени його організації причетні до зникнення пенсіонерів.

У сюжеті досліджується, як старці віддають свої квартири в обмін на довічне утримання, та що з цього мають.