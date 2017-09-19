Журналісти з'ясували, як шахраї виселяють пенсіонерів з їхніх квартир (відео)

12:04, 19 вересня 2017
Суспільство
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Пенсіонери через безвихідь погоджуються на "довічне утримання" та в результаті опиняються на вулиці.

У нахабній схемі, яку викрили журналісти, продають не молодих і красивих, а старих, самотніх і немічних / Кадр з відео 1+1

Журналісти програми "Гроші" викрили схему, за якою шахраї обманюють самотніх і немічних пенсіонерів, полюючи на їхні квартири. Микола Мартинов, голова ради ветеранів Києва, зробив сенсаційне зізнання - члени його організації причетні до зникнення пенсіонерів.

У сюжеті досліджується, як старці віддають свої квартири в обмін на довічне утримання, та що з цього мають.

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Теги: #довічне утримання#полювання за квартирами