Рідні українських полонених, які цілу ніч пікетували під Радою, оголосили безстрокову акцію

11:17, 20 вересня 2017
Суспільство
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За офіційними даними, нині в полоні у бойовиків перебувають 87 українців.

Цензор.НЕМАЄ

Сьогодні в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, на якому будуть обговорювати питання звільнення українських полонених. У зв'язку з цим родичі полонених українців влаштували цілодобовий пікет під будівлею ВР, вимагаючи від влади дій для визволення бранців, йдеться в сюжеті ТСН.

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За словами родичів, вони збираються проводити безстрокову акцію і цю ніч також планують провести під будівлею парламенту.

За офіційними даними, зараз в полоні бойовиків 87 українців.

Нагадаємо, що всього станом на 2 вересня в заручниках бойовиків знаходяться 144 українця.

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Теги: #українські полонені на Донбасі