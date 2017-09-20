Поліцію Харківської області очолив Олег Бех

15:25, 20 вересня 2017
Суспільство
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Колишній начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв попрощався з колективом.

Новий глава поліції Харківської області Олег Бех / Фото news.pn

Начальником Головного управління Національної поліції України в Харківській області призначений Олег Бех, який до цього очолював Полтавське управління поліції. Як передає УНІАН, офіційне представлення нового керівника колективу відбулося сьогодні, 20 вересня.

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Представили начальника ГУНП України в Харківській області перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Національної поліції України Сергій Князєв та голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Натомість колишній начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв попрощався з колективом. Він переведений на службу в департамент забезпечення діяльності голови Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 вересня, т.в.о начальника Управління патрульної поліції у Харківській області був призначений Олексій Ніколаєв.

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Теги: #Олег Бех