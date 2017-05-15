У Харківській області затримали "злодія в законі", який намагався розв'язати нарковійну

В результаті ретельно спланованої операції оперативники карного розшуку Харківщини затримали 45-річного чоловіка. Злодія розшукувала запорізька поліція за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Читайте такожПакети із метамфетаміном та марихуаною: у Запоріжжі поліцейські торгували наркотиками (відео)

За попередніми даними, мотивом скоєного злочину став перерозподіл ринку впливу наркобізнесу з іншими кримінальними авторитетами. Протягом 15 років 45-річний чоловік займався торгівлею в особливо великих розмірах наркотичним засобом «метадон» на території України.

Як розповів начальник ГУНП в Харківської області Анатолій Дмитрієв, зловмисник мешкав за підробленими документами. Протягом семи років він переховувався від слідства в різних містах України. Харківські оперативники мали інформацію, що чоловік може з’явитися в нашому регіоні та в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримали даного громадянина.

За фактом використання підробленого паспорту слідчим СУ ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.