На українську співачку напала фанатка під час концерту
15:50, 20 вересня 2017Суспільство
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Завдяки охороні, непорозуміння було швидко вирішено і артистка не постраждала.
Ірина Федишин / Facebook
Неприємний інцидент стався з співачкою Іриною Федишин під час її концерту, передає "24 Канал".
Перебуваючи на гастролях у місті Переяслав-Хмельницький, з невідомих причин фанатка вирвавшись на сцену, напала на Ірину і намагалася збити його з ніг.
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Завдяки охороні, непорозуміння було швидко вирішено і артистка не постраждала.
Сама Федишин, прокоментувавши ситуацію, дала зрозуміти, що не ображається, адже люди бувають різні.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в Москві "терорист" з таксофона пригрозив підірвати Лободу.
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