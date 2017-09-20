На українську співачку напала фанатка під час концерту

Неприємний інцидент стався з співачкою Іриною Федишин під час її концерту, передає "24 Канал".

Перебуваючи на гастролях у місті Переяслав-Хмельницький, з невідомих причин фанатка вирвавшись на сцену, напала на Ірину і намагалася збити його з ніг.

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Завдяки охороні, непорозуміння було швидко вирішено і артистка не постраждала.

Сама Федишин, прокоментувавши ситуацію, дала зрозуміти, що не ображається, адже люди бувають різні.