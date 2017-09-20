"Зі мною 24 години на добу СБУ": вдова екс-депутата Держдуми Вороненкова пояснила, чому не повернеться до Росії



Вдова вбитого в Києві депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова вважає, що для неї немає сенсу повертатися в Росію. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Апострофу".

Максакова заявила, що не планує отримувати український паспорт, так як і зараз почуває себе в Україні в безпеці.

"Я відчуваю безпеку з точки зору України і українців. У мене немає жодної проблеми, тому що коли зі мною 24 години на добу перебуває СБУ, все перевірено, я можу відчувати себе в безпеці. З боку України я абсолютно не боюся якихось провокацій", - розповіла вона.

Читайте такожСкоригувала свою попередню версію: вдова Вороненкова вказала на коло замовників його вбивства

Громадянство України може отримати її син, допустила співачка.

За словами Максаковою, в Росії для неї сформували таку ситуацію, яку вона характеризує як "доведення до самогубства".