У Житомирі затвердили план заходів із допризовної підготовки юнаків та підготовки спеціалістів для ЗСУ

Сьогодні, 20 вересня, виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив план заходів з допризовної підготовки юнаків та підготовки спеціалістів для Збройних Сил України на 2017-2018 навчальний рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, цей план передбачає цілу низку заходів.

Серед них – інструкторсько-методична підготовка викладачів «Захисту Вітчизни», проведення навчально-польових занять, військово-патріотичне виховання, контроль за станом допризовної підготовки та інше.

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Окрім цього, окрема комісія перевірить навчальні заклади Житомира на предмет того, як там виконують навчальні плани і програми допризовної підготовки юнаків до служби у Збройних Силах України.

Очолив комісію В'ячеслав Томашевський - заступник військового комісара - начальник відділення комплектування Житомирського об’єднаного міського військового комісаріату.