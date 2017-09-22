У Львівській області поліція "взялася" за батька дитини, яку народила 12-річна дівчинка

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо батька дитини, яку народила 12-річна школярка.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, 12-річна мешканка міста Борислав Дрогобицького району народила дитину в одному з львівських пологових будинків. Дівчинка-породілля виховується у багатодітній сім’ї. Її 31-річна матір виховує ще п’ятьох дітей та зареєстрована як одинока матір.

Попередньо встановлено, що батьком новонародженої дитини є 18-річний сусід породіллі.

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Стосовно нього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.155 КК України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, 22 вересня, в одному із пологових будинків міста 12-річна жителька Дрогобицького району народила хлопчика.