Журналістам дадуть шанс отримати 3 тис. дол. на висвітлення питань ВІЛ/СНІДу

Фонд сім`ї Генрі Дж. Кайзера та міжнародна благодійна організація «Трансатлантичні партнери проти СНІДу» (ТППС) раді оголосити додатковий набір журналістів на участь у Програмі стипендій для журналістів, що висвітлюють питання ВІЛ/СНІДу, на 2006 рік. Метою даної програми є підтримка всебічного інформування громадськості з питань, що стосуються медичних, соціальних, економічних, політичних та культурних наслідків поширення ВІЛ/СНІДу, супутніх ускладнень стану здоров`я, а також основних програм боротьби з ВІЛ/СНІДом, які існують в Росії та Україні.

Програма орієнтована на журналістів, які працюють на телебаченні та радіо, в друкованих та Інтернет виданнях. Журналісти, чиї заявки будуть відібрані, отримають для реалізації своїх проектів стипендію розміром до 3 000 доларів США.

Опис проектів: Кожен журналіст, що візьме участь у Програмі стипендій, працюватиме над індивідуально розробленим проектом, в центрі уваги якого повинна бути тема, пов’язана з ВІЛ/СНІДом в Україні. Проекти, створені на матеріалі, що не стосується України, розглядатися не будуть. Основна увага буде приділятися проектам,

1. які неможливо було б здійснити без даного гранту;

2. які привертають увагу до проблем, що недостатньо або зовсім не висвітлюються в ЗМІ;

3. матеріали яких будуть охоплювати якнайбільшу аудиторію.

Терміни програми: Заявки повинні бути подані до 28 квітня 2006 року. Повідомлення про результати конкурсу заявок будуть розіслані до 25 травня 2006 року. Час завершення проектів і відправлення звітів адміністраторові програми - 15 грудня 2006 року.

Фонд сім‘ї Генрі Дж. Кайзера та міжнародна благодійна організація «Трансатлантичні партнери проти СНІДу» приймають рішення щодо відбору журналістів. Організація «Трансатлантичні партнери проти СНІДу» (ТППС) є координатором Програми стипендій для

журналістів у 2006 р.

Для отримання форми заявки звертайтеся, будь ласка, до:

Тетяни Петрущак

Координатора Програми тренінгів для журналістів

МБО «Трансатлантичні партнери проти СНІДу»

тел./факс +38 044 482 01 45

моб. +38 050 280 01 51

tpetruschak@tpaa.net

Фонд сімї Генрі Дж. Кайзера - некомерційний приватний фонд, завдання якого включають надання політикам, співробітникам ЗМІ, медикам та широкій громадськості

інформаційно-аналітичних матеріалів щодо проблем охорони здоров`я.

«Трансатлантичні партнери проти СНІДу» (ТППС) - міжнародна благодійна організація з представництвом у Москві, Києві та Нью-Йорку, яка бореться з ВІЛ/СНІДом у Росії, Україні та сусідніх країнах. ТППС підвищує поінформованість населення та сприяє пробудженню політичної волі; проводить політичні дослідження й аналіз стратегічних питань в сфері ВІЛ/СНІДу; зміцнює громадянське суспільство; сприяє зміцненню глобального партнерства; а також підтримує політиків, керівників бізнесу і лідерів ЗМІ в їх прагненні приборкати

стрімке поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Росії та Україні.

Програма підтримки журналістів в Росії та Україні функціонує завдяки гранту Фонду Біла та Мелінди Гейтс.

За детальнішою інформацією можна звертатися до:

Тетяна Петрущак, ТППС, Координатор програми тренінгів для журналістів

+ 38 (044) 482 01 45, +38 050 280 01 51 tpetruschak@tpaa.net