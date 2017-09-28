Киянина і жителя Бердичева засудили до 9 років в'язниці через співпрацю із "Новоросія ТВ"

На Житомирщині до 9 років позбавлення волі засуджено двох посібників телеканалу «Новороссия ТВ». Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу виніс сьогодні, 28 вересня, Бердичівський районний суд Житомирської області.

Читайте такожПрокурори Київської області викрили у Харківській постачальників товарів до "ЛДНР" на понад 50 мільйонів гривень

Він визнав киянина Дмитра Васильця і жителя Бердичева Євгена Тімоніна винними у сприянні терористичній організації і засудив їх до дев'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, нині засуджених було взято під варту 25 листопада 2015-го року. У червні-липні 2014 року вони виїхали у підконтрольний «ДНР» Донецьк. Також вони доставляли обладнання, надавали консультації та практичну допомогу представникам телеканалу «Новороссия ТВ» для налагодження прямого ефіру, трансляцій новин про діяльність так званої «ДНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював слідчий відділ СБУ в Житомирській області.