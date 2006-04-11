Баранівський і ветеринари їдять різне російське м`ясо

Введення заборони на ввезення продукції тваринництва з Російської Федерації не стоїть на порядку денному Державної ветеринарної служби України. Про це УНІАН повідомив головний державний ветеринарний інспектор України Іван БІСЮК.

За його словами, Ветдепартамент не має наміру вводити заборону на ввезення в Україну продукції тваринництва з Російської Федерації.

Щодо відміни РФ заборони на ввезення української продукції він повідомив, що сьогодні Ветдепартамент України надіслав Россільгоспнагляду черговий лист з пропозицією продовжити інспекцію українських підприємств.

«Ми шукаємо точки дотику з ними», - додав І.БІСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня міністр сільського господарства Олександр БАРАНІВСЬКИЙ заявив, що Україна має намір ввести заборону на ввезення продукції тваринництва з Росії. При цьому міністр зазначив, що заборона буде введена на всю продукцію тваринництва - як м`ясну, так і молочну. На запитання, чому буде введено заборону, О.БАРАНІВСЬКИЙ коротко відповів: «Неякісна».

Росія з 20 січня цього року заборонила ввезення з України продукції тваринництва.

Після проведення аудиту молочних підприємств України російськими експертами ухвалено рішення про видачу дозволів на експорт в РФ наступним підприємствам: Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів (Одеська обл.), ПП КФ "Прометей" (філіал "Менський сирий"), ПП "Рось" (філіал "Роменський молочний комбінат"), ЗАТ "Пирятинський сирзавод", ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза" і ЗАТ "Гадячсир".