Поголили "під нуль": лиса Анастасія Приходько показала зміну іміджу в новому кліпі (відео)

В мережі з'явився новий кліп Анастасії Приходько на пісню "Крила". Заради образу ув'язненої співачці довелося кардинально змінити свій імідж.

У новому кліпі героїню спочатку викрадають, потім катують, а потім голять голову налисо. Паралельно в кліпі показується і інша сюжетна лінія зі школярами, які знущаються над однокласницею.

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"Багато людей мене запитували: Анастасія, скажіть, чому ви така сильна?. - Тому що я з дитинства звикла стояти за себе і зараз стою! Це мої крила і я не віддам їх, ні!", - прокоментувала Анастасія Приходько прем'єру свого нового відео.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Анастасія Приходько розповіла про своє бажання "взяти автомат і розстріляти ворогів".