У центрі Харкова проведуть фестиваль вуличної їжі

Фестиваль вуличної їжі і крафтового пива пройде 5-8 жовтня на площі Свободи.

У заході візьмуть участь понад 20 фахівців у сфері street food-fest з Києва, Одеси, Львова, Каховки. Гості фестивалю зможуть спробувати різноманітне меню – від соковитих стейків і кінно-піци до старовинної львівської кухні. У програмі фестивалю: костюмований парад (5 жовтня), байкер-шоу (7 жовтня), блюзовий концерт (8 жовтня). Відкриття заходу - 5 жовтня о 16:30.

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