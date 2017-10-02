У центрі Харкова проведуть фестиваль вуличної їжі

17:31, 02 жовтня 2017
Суспільство
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Фестиваль вуличної їжі і крафтового пива пройде 5-8 жовтня на площі Свободи.

eyesbiggerthanbelly.com

У заході візьмуть участь понад 20 фахівців у сфері street food-fest з Києва, Одеси, Львова, Каховки. Гості фестивалю зможуть спробувати різноманітне меню – від соковитих стейків і кінно-піци до старовинної львівської кухні.

У програмі фестивалю: костюмований парад (5 жовтня), байкер-шоу (7 жовтня), блюзовий концерт (8 жовтня).

Відкриття заходу - 5 жовтня о 16:30.

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Теги: #харкові вуличної їжі#фестиваль вуличної їжі