Резніченко: Ініційована президентом реформа сільської медицини розпочалась на Дніпропетровщині

В Дніпропетровській області виконується програма відновлення сільської медицини. Голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко заявив, що якість лікування на селі нічим не поступатиметься міській, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

«Президент Петро Порошенко анонсував програму реформування сільської медицини. Вважаю це вкрай важливою ініціативою, адже стан медичних закладів на селі дійсно жахливий. Переважна більшість сільських і селищних закладів охорони здоров’я перебуває в напіваварійному стані, їхнім ремонтом і оновленням ніхто не опікувався десятками років», - заявив Валентин Резніченко.

За словами голови ОДА, лише цього року на Дніпропетровщині будуть капітально відремонтовані 20 лікарень і амбулаторій. Значна частина з них знаходиться у сільський місцевості. Реконструкцію одного з таких об’єктів– Миколаївської амбулаторії сімейної медицини в Новомосковському районі Валентин Резніченко проінспектував особисто.

«Миколаївська амбулаторія – типовий приклад справжнього ставлення попередніх керманичів до людей. Будівлі понад60 років, і жодного разу в ній не робився ремонт. Лікарня обслуговує 4,5 тисяч місцевих жителів, а тут не було жодних умов для нормального лікування. Тепер будуть. Люди на селі нарешті матимуть якісну медицину, і не лише в Новомосковському районі, а по всій Дніпропетровській області», - запевнив Валентин Резніченко.

Голова ОДА підкреслив, що ремонти сільських лікарень виконуються капітально, а не частково. Зокрема, в ході ремонту Миколаївської амбулаторії повністю оновлять дах будівлі, замінять комунікації, підлогу, вікна. Будуть відремонтовані фасад і кабінети.

«Я впевнений, що заявлена Президентом реформа сільської медицини має бути впроваджена якомога швидше. І ми у Дніпропетровській області вже фактично її розпочали», - зазначив Валентин Резніченко.

Раніше у вересні Президент України Петро Порошенко наголосив необхідність реформувати систему сільської медицини. Він нагадав, що третина населення країни проживає у сільській місцевості, в той же час стан сільської медицини є жахливим: лише 17% ФАПів мають транспорт і достатній персонал, у медзакладах не вистачає ліків і обладнання. «Рівень медичних послуг є таким, що не задовольняє ні мене як Президента, ні владу», - заявив Петро Порошенко.

Фінансувати реформу сільської медицини планують за рахунок «грошей Януковича» - коштів, що були повернуті державі після розслідування злочинів екс-президента. Всього Генеральна прокуратура шляхом спецконфіскації повернула в бюджет 40 млрд гривень.